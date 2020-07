Șase luni pe mare

Peste 9 mari si tari O premiera absoluta in istoria navigatiei romane a fost consemnata acum 125 de ani: pentru prima data in istoria moderna a Marinei Militare, crucisatorul "Elisabeta", nava amiral a Flotilei Romaniei si bricul "Mircea", prima noastra nava scoala, urmau sa navige sub pavilionul Romaniei in Oceanul Atlantic si sa ajunga in Marea Nordului si Marea… [citeste mai departe]