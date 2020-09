Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile impotriva COVID-19 dezvoltate in China ar putea fi gata de utilizare pentru publicul larg din noiembrie, a declarat un oficial al Centrului chinez pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), scrie Agerpres, citand Reuters.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii susține ca noul coronavirus nu poate fi transmis prin alimente, dupa ce China a anuntat ca a descoperit virusul care provoaca noua boala COVID-19 in alimente de import, relateaza agentiile internationale de presa, citate de agerpres. "Nu credem ca coronavirusul se poate…

- Ziarul Unirea Oamenii risca sa se imbolnaveasca de Covid-19 acasa, de la membrii familiei, decat in exteriorul locuinței, conform unui studiu facut in Coreea de Sud Oamenii risca sa se imbolnaveasca de Covid-19 acasa, de la membrii familiei, decat in exteriorul locuinței, conform unui studiu facut in…

- O echipa de cercetatori de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud a studiat inregistrari medicale privind 59.073 de contacte ale unui numar de 5.706 de pacienti diagnosticati cu boala COVID-19, identificati in aceasta tara in perioada 20 ianuarie – 27 martie. Citeste…

- "Intre 5 si 8% dintre americani au avut o infectie, ca stiu asta sau nu", adica mai mult de 20 de milioane de persoane si de ordinul a zece ori mai mult decat numarul oficial de cazuri, a spus Robert Redfield intr-o conferinta telefonica cu jurnalistii. Aceste cifre s-au bazat pe testele…