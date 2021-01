Comisia Europeana isi propune sa finalizeze in aceasta saptamana discutiile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia in avans a vaccinului candidat anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta, a declarat marti negociatoarea-sefa a Uniunii Europene, Sandra Gallina, intr-o audiere la Parlamentul European, transmite Reuters.



'Intentionam sa lansam in aceasta saptamana o procedura de achizitie pentru (vaccinul) Valneva', a afirmat negociatoarea europeana.



Ea a mai spus ca Uniunea Europeana incearca de asemenea sa incheie un acord cu compania americana…