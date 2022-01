Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 23% dintre spitalele din Statele Unite au raportat o lipsa critica de cadre medicale, deoarece cazurile de Covid-19 continua sa creasca, potrivit datelor publicate de Departamentul Serviciilor Umane și de Sanatate, transmite Fox news. Lipsa de personal se datoreaza faptului ca 80,8% din totalul…

- Regatul Unit a inregistrat sambata 313 decese asociate COVID-19, ceea ce ridica la 150.057 numarul total de decese de la inceputul pandemiei de coronavirus in aceasta tara, una dintre cele mai indoliate din Europa, transmite AFP. Potrivit cifrelor publicate de guvern, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Bulgaria reduce de la 6 la 3 luni termenul pentru administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID. Aceasta țara vecina Romaniei inregistreaza cel mai mic grad de vaccinare anti-Covid din UE. Bulgaria va reduce de la 6 la 3 luni termenul prevazut intre schema completa de vaccinare anticoronavirus si…

- Ministerul Sanatații anunța confirmarea a inca 9 cazuri de infectare cu varianta Omicron, in cursul zilei de joi. ”Este vorba despre șase persoane – 3 barbați și 3 femei – cu varste cuprinse intre 19 și 84 de ani din București, un barbat in varsta de 31 de ani din județul Dambovița cu istoric de calatorie…

- Pilula impotriva COVID -19 a laboratorului Pfizer a fost autorizata de urgenta miercuri de catre Agentia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA), un pas important in lupta impotriva pandemiei care ar putea permite ca milioane de pacienti sa aiba acces la un tratament, relateaza AFP. ”Aceasta…

- Spania se apropie de risc epidemiologic extrem, iar in cateva regiuni varianta Omicron este predominanta. Numarul persoanelor internate cu Covid s-a triplat in ultima luna, iar rata infectarilor este cea mai mare din ultima jumatate de an.

- Coordonatoarea stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, a declarat ca noua varianta de coronavirus Omicron este foarte transmisibila, insa oamenii nu ar trebui sa intre in panica, relateaza Reuters. Swaminathan a declarat intr-un interviu in cadrul conferintei Reuters…

- PMP cere Guvernului intrunirea de urgența a factorilor de decizie, la cel mai inalt nivel, pentru intocmirea unui set de propuneri, de prevenire a raspandirii in masa a tulpinii virale Omicron. „Valul cinci al pandemiei ne bate la ușa și lumea intreaga așteapta, cu ingrijorare, efectele raspandirii…