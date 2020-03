Cancelarul austriac Sebastian Kurz a facut apel duminica la populatie sa renunte la deplasari daca nu este vorba despre o necesitate profesionala, aprovizionare sau de a ajuta pe altcineva pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters.



In cadrul unei sesiuni speciale a parlamentului de duminica dimineata, premierul tarii cu 8,8 milioane de locuitori a enumerat aceste trei motive ca singurele care pot justifica parasirea domiciliului.



"Avem in fata noastra saptamani exigente, dificile si dureroase", a spus Kurz, in contextul in care tara a inregistrat…