Coronavirus: Bulgaria pledează pentru înlesnirea călătoriilor prin introducerea unor paşapoarte de vaccinare Premierul bulgar Boiko Borisov a pledat joi pentru introducerea de pasapoarte de vaccinare impotriva noului tip de coronavirus pentru a inlesni calatoriile, informeaza dpa. "Ar trebui sa existe un pasaport electronic sau un pasaport verde pentru toti cetatenii europeni care au fost vaccinati impotriva COVID-19 sau care s-au vindecat de aceasta boala", a spus seful guvernului bulgar in timpul consultarilor prin videoconferinta cu liderii celorlalte tari din UE, la unison cu apelurile altor tari preocupate de turism si care cer introducerea unor asemenea pasapoarte pentru inlesnirea turismului si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

