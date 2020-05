Stiri pe aceeasi tema

- Carnavalul Notting Hill programat anual in cartierul cu același nume din Londra, Marea Britanie, a fost anulat in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus.Este pentru prima oara in istoria de 54 de ani a acestui carnaval cand festivitațile la care participau anual sute de mii de persoane a fost…

- Restrictiile impuse in Marea Britanie din cauza pandemiei de COVID-19 ar putea duce la 18.000 de decese suplimentare de cancer anul urmator din cauza lipsei testarii si diagnosticarii si amanarii tratamentelor, au atras atentia miercuri cercetatori citati de dpa, noteaza Agerpres. Raspunsul la pandemie,…

- Aflat de patru zile la terapie intensiva, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, 55 de ani, ”raspunde la tratament”, noteaza BBC.Primul-minstru britanic se afla internat la Spitalul St Thomas din Londra și este ținut „pentru monitorizare atenta” la secția de terapie intensiva.Conform purtatorului…

- Marea Britanie este departe de ridicarea masurilor de izolare instituite in cadrul eforturilor pentru incetinirea propagarii noului coronavirus, deoarece varful epidemiei este inca la peste o saptamana distanta, a declarat miercuri primarul Londrei, Sadiq Khan, citat de Reuters. Atunci cand a anuntat…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…

- Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi dupa ce Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat mai multe angajamente publice pentru saptamana viitoare din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham. "Ca masura de precautie rationala si din motive practice in circumstantele actuale'', programul suveranei, in varsta…

- Statele Unite ale Americii suspenda calatoriile din Europa, a anunțat, joi, președintele Doland Trump.Astfel, pe fondul epidemiei de coronavirus, toate calatoriile din 26 de țari europene in SUA se suspenda pentru 30 de zile, incepand cu vineri, de la miezul nopții. De la aceasta ”regula!” va fi insa…