Cozi infernale in supermarketuri si ultime cumparaturi de carti facute "pentru a fi mai putin prosti in perioada de izolare": belgienii se pregateau miercuri sa traiasca cel putin 18 zile la distanta unii de altii pentru a limita propagarea pandemiei cauzate de noul tip de coronavirus, informeaza AFP.



Incepand cu ora locala 12:00 (11:00 GMT) au intrat in vigoare noile restrictii de deplasare anuntate marti seara de prim-ministrul Belgiei, Sophie Wilmes.



Inchiderea magazinelor "ne-esentiale", acces reglementat in supermarketuri, iesiri in oras limitate la nevoi "indispensabile"…