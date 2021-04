Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Anvisa a votat in unanimitate contra aprobarii vaccinului rusesc dupa ce personalul de specialitate al autoritații a subliniat ”riscurile inerente” și defectele ”grave”, invocand lipsa informațiilor care sa garanteze siguranța, calitatea și eficiența Spuntik V.O problema cruciala a fost prezența…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 la nivel global a depasit, marti, pragul de 3 milioane, noul val de infectii in pline eforturi de vaccinare, transmite Reuters. Oficialii din sectorul sanatatii atribuie revenirea la crestere a numarului de decese, in special in Brazilia si India, variantelor…

- In Ucraina a inceput miercuri vaccinarea anti-Covid-19, iar primii imunizati vor fi medicii, informeaza agerpres . Ministrul sanatatii, Maksim Stepanov, a anuntat inceputul campaniei, iar premierul Denis Smigal a precizat intr-un mesaj in reteaua Twitter ca „procesul sigur de vaccinare va avea loc pe…

- Calatorii care sosesc in Anglia din tarile cu risc epidemiologic ridicat si nu respecta regulile de carantina in hoteluri introduse pentru a limita raspandirea noilor variante de coronavirus vor fi amendati, a anuntat marti ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock, transmite Reuters. ”Vom aplica…

- Marea Britanie preconizeaza ca toate persoanele care sosesc pe teritoriul tarii sa realizeze, dupa sosire, doua teste pentru depistarea COVID-19. Asta pentru a evita importul unor cazuri de infectare cu noile variante ale coronavirusului, a scris marti presa britanica, informeaza AFP. Ministrul Sanatatii,…

- Guvernele statelor membre UE au convenit vineri sa semnaleze cele mai critice puncte ale epidemiei de coronavirus prin culoarea roșu-inchis, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Masura este valabila pentru regiunile cu peste 500 de cazuri noi la 100.000 de locuitori intr-un interval de doua saptamani.…

- UE stabilise deja un "semafor" de culori pentru a desemna gravitatea epidemiei pe zone in fiecare din cele 27 de tari membre. Cresterea numarului de infectari, aparitia versiunilor mai contagioase ale virusului si faptul ca mare parte din continent era deja "zona rosie" a impus insa crearea unei noi…

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, la mai putin de trei luni dupa ce a fost atins pragul de 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins. Dupa un an de cand orasul Wuhan si provincia Hubei din China erau…