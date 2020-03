Stiri pe aceeasi tema

- De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, s-a înregistrat o creștere a numarului de comercianți necinstiți care vând online produse înșelatoare și care pretind ca ar putea preveni sau vindeca noul virus. Afirmațiile false se refera la o serie de produse, cum ar fi maști, bonete și dezinfectanți…

- Incepand de astazi, 17 martie, a fost suspendata activitatea de examinare pentru permise de conducere, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. De asemenea, sunt reduse la maxim activitatile de relatii cu publicul ale institutiilor din subordinea MAI. De asemenea,…

- Autoritațile locale aplica masuri drastice impotriva raspandirii coronavirusului. Terenurile de joaca pentru copii au fost izolate cu banda, astfel incat ieșirile in curți sau parcuri sa fie evitate.

- Accesul etapizat al justitiabililor in salile de judecata, la ora stabilita pentru fiecare proces, precum si pastrarea unei distante de minim 2 metri intre persoanele aflate in interiorul sediului instantei sunt doua din seria de masuri luate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in contextul raspandirii…

- V informm c în perioada 1131.03.2020 cererile de eliberare a paapoartelor simple electronicepaapoartelor simple temporare se depun în ar la servicile publice comunitare de paapoarte exclusiv în baza unor programri online. Programrile online vor fi efectuate pe platforma www.epasa...

- Consiliul Județean Argeș a transmis noile masuri luate pentru limitarea și prevenirea raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus (COVID – 19). Autoritațile asigura ca nu exista nicio persoana in carantina in județul nostru, dar sunt 206 persoane izolate și monitorizate la domiciliu. „In continuare,…

- Vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, si-a exprimat luni dorinta de a actiona impotriva retelelor sociale care promoveaza discursuri ale urii, estimand ca timpul acordurilor neconstrangatoare "a trecut", intr-un interviu pentru ziarul belgian Le Soir, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Sa…

- Vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, si-a exprimat luni dorinta de a actiona impotriva retelelor sociale care promoveaza discursuri ale urii, estimand ca timpul acordurilor neconstrangatoare "a trecut", intr-un interviu pentru ziarul belgian Le Soir, relateaza AFP. "Sa spui ca acesti actori…