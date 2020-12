Stiri pe aceeasi tema

- Austria a intrat sambata in cel de-al treilea lockdown al sau dupa ce de Craciun restrictiile au fost relaxate si primele doze de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva noului tip de coronavirus au inceput sa soseasca in aceasta tara, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Alte 1222 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 11 cazuri sunt de import (Marea Britanie-3, Irlanda- 2, Austria-1, Belgia-1, Germania-1, Italia-1, Federația Rusa-1, Ucraina-1).

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor nationale de vaccinare anti-COVID-19, au anuntat marti ministrii sanatatii din tarile respective, intr-o declaratie comuna citata de Reuters. Aceste tari vor promova ''coordonarea lansarii campaniilor…

- In fața unui numar mare de cazuri de Covid, cabinetul Bavariei planifica cele mai dure restricții pandemice din Germania, incepand de miercuri. De asemenea,și landul Turingia analizeaza reguli mai dure. Restrictiile mai dure pentru a combate raspandirea Covid-19 vor fi pana pe 5 ianuarie, potrivit dw.com…

- Austria intra in carantina naționala pana pe 6 decembrie, dupa ce s-a constatat ca restricțiile aplicate pana acum nu au avut rezultatele estimate, anunța tvr . Austria este a doua țara, dupa Slovacia, care va face o testarea in masa a populației. Anunțul a fost facut de cancelarul Sebastian Kurz la…

- "Nu putem permite ca raspandirea rapida a virusului sa copleșeasca sistemul de sanatate", a spus Merkel intr-o conferința de presa susținuta luni. Ea a precizat ca numarul pacienților de la ATI s-a dublat in ultimele 10 zile. Cancelarul a mai spus ca daca masurile de carantina vor fi…