- Un angajat al Serviciului de Ambulanța București a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat miercuri seara, la Antena 3, managerul Institutului "Matei Balș", Adrian Streinu Cercel, citat de Mediafax.

- In Republica Molddova bilanțul persoanelor contaminate cu Covid-19 a ajuns la 30, asta dupa ce astazi a fost confirmat inca un caz. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu.PUBLIKA.

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu.

- Autoritatile din judetul Timis au identificat sase persoane care au intrat in contact cu barbatul de 47 de ani confirmat marti cu coronavirus. Aceste persoane urmeaza sa fie testate si in prezent sunt izolate la domiciliu.

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari europene.