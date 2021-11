Stiri pe aceeasi tema

- 50.196 de cazuri noi de coronavirus a raportat joi Germania, un nou maxim istoric inregistrat pentru a patra zi consecutiva, pe masura ce un nou val de infecții cu COVID-19 afecteaza țara, transmite Reuters, citata de HotNews.ro.Precedentul record de infectari, 39.676 de cazuri noi, a fost raportat,…

- Germania a inregistrat cel mai mare numar de infectari zilnice cu COVID-19, la nivelul intregii tari, de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. 39.676 de cazuri noi au fost raportate in interval de 24 de ore, a informat miercuri Institutul Robert Koch din Berlin. Numarul record anterior de 37.120…

- Germania anunța joi un numar record de infectari cu Covid-19, de la inceputul pandemiei. 33.949 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de imbolnaviri fusese raportat anterior pe 18 decembrie 2020, relateaza Reuters.

- In Romania sunt 16.383 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Sunt aproape 800 de cazuri in Timiș, cele mai multe de la inceputul pandemiei, iar 437 sunt doar in Timișoara. La nivel național au fost raportate 304 decese. Unul este anterior intervalului de referința.…

- Sunt 13.854 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, in Romania. S-au inregistrat 385 de decese, 28 sunt anterioare intervalului de referința. Un nou record de la inceputul pandemiei. In Timiș sunt cinci morți. Sunt 1.561 de pacienți la ATI, la nivel național.

- Record de infectari cu noul coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.049 de cazuri noi, au... The post Coronavirus in Romania: Record de infectari: 11.049 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore. 208 decese in ultima zi appeared first on Renasterea banateana .

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).In același interval de timp au fost inregistrate 145 de decese, 1 la categoria de varsta 20-29 ani, 8 la categoria de varsta 40-49 ani, 14 la categoria de varsta 50-59 ani, 35 la categoria…

- Situația nu e deloc una buna pentru țara noastra, asta deoarece Grupul de Comunicare Strategica a anunțat astazi un nou record in ceea ce privește numarul de infectari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. 5388 de persoane au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus, iar 97 de persoane au murit.