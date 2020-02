Coronavirus: Apple isi va inchide toate magazinele din China continentala pana pe 9 februarie

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american din domeniul informaticii Apple a anuntat sambata ca isi va inchide toate magazinele de pe teritoriul Chinei continentale pana pe 9 februarie in contextul epidemiei de pneumonie virala cu coronavirus, care a provocat deja 259 de decese in aceasta tara, informeaza AFP.Compania…

- Rata de mortalitate, nivelul de transmisie, momentul în care un bolnav devine contagios, perioada de incubație: numeroase necunoscute împiedica înca determinarea impactului mondial al epidemiei pornite din China și provocata de un nou coronavirus, scrie AFP. Care este rata…

- Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii de la birouri din Shenyang vor reincepe luni activitatea, dar vor lucra de acasa, a precizat un purtator de cuvant al producatorului auto german. Acesta nu a dorit sa spuna…

- Instituția a anunțat ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus în patru orașe -Cluj, Timișoara, Constanța și București, însa au fost infirmate. Instituția precizeaza ca se iau masuri speciale pentru cei 25 de membri ai ansamblului folcloric din Mioveni,…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in regiunile administrative speciale ale Chinei, respectiv Hong Kong și Macao, ca autoritațile locale au activat nivelul de alerta „Urgența” cel mai ridicat, din cauza infecției de tip pneumonie virala, „Coronavirus”.Citește…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.

- Piata din China considerata epicentrul noului coronavirus era un fel de menajerie in care coexistau specii neobisnuite de animale, cum ar fi celebra zibeta, aflata la originea epidemiei de Sindrom Acut Respirator Sever (SARS) din 2002-2003, relateaza joi AFP. Noul virus, care a infectat…