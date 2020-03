Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 367, raportarea oficiala de sambata anunțand alte 59 de noi cazuri, marcand astfel ziua cu cele mai multe imbolnaviri din țara noastra de la inceputul crizei epidemiologice. Potrivit informarii facute sambata, la ora 13, de Grupul de Comunicare…

- Un numar de 308 de persoane au fost confirmate pana in prezent cu noul tip de coronavirus, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 31 au fost declarate vindecate si externate - 22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si una la Iasi....

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița…

- Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 102 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 102 cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Wizz Air, autoritațile din Romania au pus in aplicare masuri menite sa limiteze epidemia de coronavirus. Aceste masuri vor ramane in vigoare pana la o noua not...

- Autoritațile fac apel pentru identificarea pasagerilor microbuzului cu care a calatorit de la București barbatul de 72 de ani din Galați confirmat cu coronavirus. Bilanțul îmbolnavirilor în România a ajuns la 13, patru cazuri de infectare fiind anunțate sâmbata, când…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca autoritatile romane vor primi, cel tarziu pe 12 martie, noi stocuri de dezinfectanti si materiale sanitare necesare gestionarii cazurilor de coronavirus. Ministrul Sanatatii anunta ca pana pe 12 martie vom avea pe teritoriul Romaniei 25 tone dezinfectati,…

- Instituția a anunțat ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus în patru orașe -Cluj, Timișoara, Constanța și București, însa au fost infirmate. Instituția precizeaza ca se iau masuri speciale pentru cei 25 de membri ai ansamblului folcloric din Mioveni,…