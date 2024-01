Stiri pe aceeasi tema

- Nou-promovata CSM Corona Brasov este lider detasat in Divizia A1 la volei masculin, la finalul turului, dupa ce a invins-o pe CSM Constanta cu scorul de 3-0 (25-19, 25-23, 25-22), vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a, potrivit Agerpres.Augusto Colito (15 puncte), Ewoud Gommans…

- CSA Steaua Bucuresti si CS Dinamo Bucuresti au pierdut meciurile jucate duminica pe teren propriu, in etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei masculin.Vicecampioana CSA Steaua Bucuresti a fost intrecuta de SCM Zalau cu 3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 25-22). Cei mai buni de la invingatori au fost Alejandro…

- Voleibalistele de la CS Medgidia au invins categoric pe CSU Galați, scor 3-0, intr-un ultim meci din acest an disputat in fața propriilor suporteri. Victoria din aceasta etapa o ajuta pe CS Medgidia sa-și consolideze poziția de lider in clasamentul Diviziei A2 din voleiul feminin și ii da mare incredere…

- CSM Corona Brasov si-a consolidat pozitia de lider al Diviziei A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe SCM Zalau cu scorul de 3-1 (25-22, 25-23, 16-25, 25-14), vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 7-a, potrivit Agerpres.Cei mai buni de la gazde au fost Cristian Oliveira Dos Santos…

- Avem volei pe final de saptamana. Știința Explorari Baia Mare și Rapid București se intalnesc pentru a doua oara in aceasta saptamana, in decurs de doar patru zile. De data aceasta vorbim de un meci din campionat, mai exact o partida contand pentru etapa a V-a de campionat. Partida este programata sambata,…

- Voleibalistii de la SCMU craiova sunt in fata unui nou joc in Divizia A1. Trupa pregatita de Danut Pascu va primi in acest start de weekend vizita modestei formatii a Universitatii Cluj, intr-un meci din cadrul etapei a 5-a. Partida este programata vineri, de la ora 16.30, in Sala Polivalenta din Banie.…

- Dupa ce l-a invins duminica pe Grigor Dimitrov cu 6-4, 6-3 in finala turneului Rolex Paris Masters, Novak Djokovici si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului ATP. Acest al 40-lea titlu Masters 1000 i-a permis chiar sa-si mareasca avansul fata de al doilea clasat, Carlos Alcaraz. Sarbul are acum…

- CSA Steaua Bucuresti a fost invinsa de CSM Corona Brasov cu scorul de 3-0 (25-21, 25-20, 25-22), sambata, in Capitala, intr-un meci din etapa a patra a Diviziei A1 la volei masculin.Lukasz Wiese (16 puncte) si Mircea Peta (11) s-au remarcat de la vicecampioni, in timp ce de la Corona cei mai buni…