Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Bogdan Balaniscu a lansat astazi, pe pagina lui de facebook, un atac dur la adresa primarului Iasului, Mihai Chirica, pe teme legate de sport. Chirica este acuzat ca a lichidat patru echipe iesene de prima liga si a retrogradat, prin intermediari, echipa de fotbal. Grav, Balaniscu…

- Ofiterii anticoruptie au confirmat ieri dezvaluirile din „Ziarul de Iasi": procurorii verifica modul in care Primaria a achizitionat servicii de organizare a Revelionului. Ancheta a fost deschisa de DNA, care a apelat la ofiteri DGA sa preia de la municipalitate toate documentele aferente achizitiei.…

- Pe parcursul lunii decembrie a anului 2022 v-am informat despre problemele uriase cu care se confrunta Politehnica Iasi pe linie financiara. Nereusind sa atinga nivelul propus al incasarilor din surse proprii (sponsorizari, vanzari de jucatori, de abonamente, bilete, drepturi TV etc.) in anul trecut,…

- Inainte de Craciun, Ziarul de Iasi v-a informat despre severul impas financiar in care a intrat Politehnica Iasi. Clubul din Copou avea nevoie de circa 250.000 de euro pentru a acoperi unele datorii din trecut. Fara suma amintita, Poli nu putea aspira 438.750 lei de la Primarie, ultima rata din cei…

- Tot ceea ce s-a construit in ultima perioada la Politehnica Iasi se poate transforma intr-un castel de nisip, care poate fi maturat de primul val mai consistent. Pentru a evita dezintegrarea clubului, Poli are nevoie, pana la finalul anului, de peste 250.000 de euro. Despre ce este vorba? Politehnica…

- Poli pare sa continue aceeasi strategie: sa creasca jucatori pentru alte echipe, in conditiile in care propria academie nu produce mare lucru. Politehnica Iasi a intrat in vacanta ieri, dupa ce in Copou a avut loc un joc in familie, in care au evoluat multi juniori. Antrenorul Leo Grozavu a recunoscut…

- Politehnica Iasi este in acest sezon, de departe, cea mai bogata echipa din Liga a II-a si unul dintre cele mai bine sustinute cluburi din Romania. Dupa cum se stie, Consiliul Local Iasi a alocat circa 2 milioane de euro fotbalului local in 2022. Banii pot fi folositi numai pentru cheltuielile din acest…

- Un parc se naste greu, daca nu deloc, la Iasi. Consiliul Local (CL) a respins ieri ideea ca Primaria sa participe la o licitatie pentru achizitia unui teren de 5.000 mp, in Pacurari, cu scopul „unei amenajari de interes public". Proiectul i-a pus in incurcatura pe consilieri: timp de mai bine de o ora,…