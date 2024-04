Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii lui Mario Iorgulescu incearca sa-l scape pe tanar de condamnarea de 13 ani si 8 luni de inchisoare pentru omor, sustinand ca are leziuni cerebrale inca din copilarie si nu intelege ce se intampla la proces. Mario Iorgulescu, fugit in Italia, a introdus prin intermediul avocatilor sai, la Inalta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins marti, ca nefondata cererea fostului primar din Baia Mare Catalin Chereches de stramutare a dosarului legat de contestatia in anulare depusa impotriva deciziei de condamnare a sa.

- ”Presedintele AEP, Toni Grebla - Demisia! Deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind validarea protocolului de constituire a Aliantei Dreapta Unita, formata din USR, PMP si Forta Dreptei, precum si anularea deciziei BEC prin care se hotarase respingerea reprezentantul PMP in Biroul Electoral…

- Magistrații au admis recursul in casație depus de Mario Iorgulescu, potrivit surselor Antena 3. Acesta a contestat prin cale extraordinara de atac sentința primita in dosarul accidentului pe care l-a provocat in 2019. Va reamintim ca el a condus drogat și baut. Fiul lui Gino Iorgulescu vrea sa scape…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, recursul formulat de Inspectia Judiciara impotriva vicepresedintelui CSM, Daniel Horodniceanu, acuzat de comiterea unor abateri disciplinare, prin intimidarea unui echipaj de politie care l-a oprit in trafic.

- Fostul vicepresedinte CSM Daniel Horodniceanu nu va fi sanctionat in cazul dialogului avut in urma cu aproape un an cu doi politisti care l-au oprit in trafic. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins luni, recursul Inspectiei Judiciare impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie…

- Judecatoarea Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, a trait doar cateva zile cu speranța ca va pleca acasa. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și a decis ca judecatoarea nu poate fi cercetata in ...

- Dosarul de mare corupție al fostului ministru al Mediului Costel Alexe, in care demnitarul a cerut drept șpaga zeci de tone de tabla, pentru lucrarile de la casa personala, a fost validat definitiv de catre judecatorii de camera preliminara iar judecarea fostului demnitar poate incepe.„Respinge,…