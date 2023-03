Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de la Arad este cea mai mare investiție a companiei, in valoare de 20 de milioane de euro. Platforma noii fabrici se intinde pe o suprafața de 110.000 metri patrați. Obiectivul fabricii este sa deserveasca in mod special zona de vest a țarii și sa fie o platforma de dezvoltare de noi produse,…

- Gala Festivalului Lampioanelor 2023, realizata de China Media Group (CMG), a fost transmisa cu succes in seara zilei de 5 februarie. Incarcat de o atmosfera vesela, spectacolul a creat, prin cantece, dansuri, magie, gimnastica artistica, pantomima și alte momente cu specifice folclorului chinezesc,…

- Cu totii stim ce sunt tichetele de masa si la ce folosesc.La inceput au fost niste bonuri tiparite, cumparate de angajatori de la cateva companii autorizate sa le tipareasca, acum (din 2022) sunt numai carduri. Angajatorul plateste emitentilor de tichete valoarea tichetului plus niste comisioane, tichetele…

- Simona Halep dovedește inca o data ca este o adevarata luptatoare. In plin scandal al dopajului de la US Open, cand a fost depistata substanța Roxadustat in organismul ei, jucatoarea de tenis face tot posibilul de a se menține in forma, deși este suspendata din activitatea sportiva. Cum a fost surprinsa,…

- Dan Alexa (43 de ani) și Anamaria Prodan (50 de ani) au fost in centrul atenției in vara anului 2019, dupa un meci Astra – FC Botoșani 2-2 atunci cand impresara l-a lovit cu pumnul in fața pe antrenorul de atunci al echipei giurgiuvene. Presa a vehiculat ca totul ar fi pornit de la o criza de gelozie…

- „Sunt deosebit de emotionat si onorat ca am posibilitatea sa particip la acest eveniment organizat de Ministerul Sportului si, de asemenea, sa pot sa exprim bucuria si mandria de roman in fata dumneavoastra, asa cum o facem in stadion sau cum o facem in fata televizorului atunci cand dumneavoastra concurati…

- Lumea ca lumea. Dorința de a fi mai catolic decat Papa, dupa cum spune un proverb romanesc, creeaza situații incredibile. In Norvegia, spre exemplu, este in desfașurare un studiu de-a dreptul ciudat. Universitatea din Bergen cerceteaza daca vopseaua alba este rasista și cum a contribuit aceasta culoare,…

- Raspunzand la indicatii precum "bomba nucleara", "razboi" si "apocalipsa", o unitate de inteligenta artificiala (IA) a produs o serie de imagini cu adevarat sinistre, care ar putea oferi o imagine a viitorului in urma unui razboi nuclear. Imaginile arata peisaje urbane devastate, arzand cu ceea ce ar…