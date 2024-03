Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o rezoluție adoptata joi in plenul Parlamentului European, eurodeputații au cerut Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune externa sa integreze restituirea patrimoniului național roman pe agenda bilaterala diplomatica UE-Rusia, imediat ce contextul regional permite reluarea dialogului…

- Eurodeputații au adoptat o rezoluție prin care solicita Rusiei sa restituie pe deplin Romaniei restul tezaurului național trimis in Rusia (pe atunci Imperiul Țarist), in anii 1916 și 1917, pentru pastrarea sa in siguranța pe perioada Primului Razboi Mondial. Anunțul a fost facut de mai mulți europarlamentari…

- Eurodeputata Corina Cretu a anuntat ca a fost votata propunerea comuna a rezolutiei referitoare la returnarea tezaurului national al Romaniei insusit ilegal de Rusia, documentul fiind semnat de toti europarlamentarii romani si sustinut de majoritatea membrilor Parlamentului European. „Parlamentul…

- Comisia Europeana va sustine astazi o declaratie in fata eurodeputatilor pe tema restituirii tezaurului romanesc, insusit ilegal de Rusia in timpul Primului Razboi Mondial. Declaratia Comisiei va fi urmata de o dezbatere, dupa care va fi supusa la vot o rezolutie conexa, conform agendei sesiunii plenare…

- Eurodeputatul Eugen Tomac (PPE) declara saptamana trecuta pentru AGERPRES ca initiativa se inscrie in contextul in care Uniunea Europeana si-a adoptat anul trecut strategia privind recuperarea bunurilor de patrimoniu traficate ilicit in Europa.''Am participat la aceasta dezbatere (privind strategia…

- Returnarea tezaurului Romaniei, furat de Rusia, figureaza pe agenda plenarei din luna martie a Parlamentului European de la Strasbourg, potrivit calendarului public. E vorba despre un proiect de rezoluție inițiat de europarlamentarul Eugen Tomac, care ar urma sa fie votat de eurodeputați, scrie tvrmoldova.md…