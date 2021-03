Am intrat in postul Paștelui, cel mai lung și mai restrictiv post de peste an, iar experții in nutriție vin in ajutorul nostru cu sfaturi extrem de utile legate de modul in care trebuie sa ne hranim in aceasta perioada, pentru a-i asigura organismului toți nutrienții de care are nevoie. Cori Gramescu , specialist in alimentație sanatoasa, a postat pe rețelele de socializare o lista cu unele dintre cele mai importante reguli aleimentare pentru perioada postului.