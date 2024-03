In cazul in care nu vrei sa cheltui foarte mulți bani pe conservele din supermarket, poți opta pentru a face pateu acasa, cu bani puțini și minimum de efort. Ei bine, pe langa gust, care va fi cu totul diferit de ce gasești in magazin, metodele de preparare și ingredientele puține, dar și simplitatea acestor rețete te vor impresiona. Iata cum se prepara rețeta de pate de ciuperci și caju!