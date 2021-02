Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Coreea de Sud au anuntat sambata, 27 februarie, la o zi de la lansarea programului national de vaccinare anti-COVID-19, ca un nou model sofisticat de seringa, produs la plan local, permite maximizarea numarului de doze administrate dintr-o singura fiola cu ser, relateaza agenția Yonhap,…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat instituirea unui lockdown total in Atena, pentru a combate cresterea numarului de cazuri de COVID-19 din ultimele saptamani, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP. Premierul Kyriakos Mitsotakis precizeaza ca masura intra in vigoare din 11…

- Coreea de Sud a anuntat joi ca vaccinarea anti-COVID va incepe in februarie cu personalul medical din prima linie, iar cea a populatiei generale va debuta in trimestrul al treilea al anului, transmit Reuters si Yonhap. Autoritatile sanitare vor extinde vaccinarile in a doua jumatate a anului, tinta…