Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat sambata in interval de o ora nu mai putin de opt rachete balistice cu raza scurta de actiune in directia est, catre Marea Japoniei, a anuntat armata sud-coreeana, potrivit dpa. O racheta cu raza scurta de actiune, SRBM, are o raza de pana la 1.000 de kilometri, noteaza agentia…

- Coreea de Nord a lansat sambata in interval de o ora nu mai putin de opt rachete balistice cu raza scurta de actiune in directia est, catre Marea Japoniei, a anuntat armata sud coreeana, potrivit dpa.O racheta cu raza scurta de actiune, SRBM, are o raza de pana la 1.000 de kilometri, noteaza agentia…

- Coreea de Nord a lansat trei rachete balistice la doar cateva ore dupa ce presedintele american Joe Biden a parasit regiunea, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Coreea de Nord a tras trei rachete spre Marea Japoniei, la cateva ore dupa plecarea din regiune a lui Joe Biden. Președintele SUA a vizitat Asia, printre altele, pentru a-și reafirma sprijinul pentru Seul și Tokyo in fața amenințarii nucleare a Phenianului, scrie digi24.ro .

- Coreea de Nord a tras trei rachete balistice spre Marea Japoniei, la cateva ore dupa plecarea din regiune a lui Joe Biden. Președintele SUA a vizitat Asia, printre altele, pentru a-si reafirma sprijinul pentru Seul si Tokyo in fata amenintarii nucleare a Phenianului.

- Coreea de Nord a lansat joi trei rachete balistice spre mare in largul coastei sale de est, au declarat Coreea de Sud și Japonia, in cea mai recenta mișcare in cursa de a-și avansa programele militare, in ziua in care a raportat pentru prima data un focar

- Submarinele rusești au lansat rachete in cadrul unui exercițiu in Marea Japoniei, a anunțat, joi, 14 aprilie, Ministerul rus al Apararii, pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Tokyo in jurul crizei din Ucraina. „Submarinele Flotei Pacificului au tras cu rachete de croaziera Kalibr asupra unor nave…

- Coreea de Nord a lansat joi un ”proiectil neidentificat”, anunta armata sud-coreeana, care prelungeste astfel o serie de lansari ale Phenianului de la inceputul anului, relateaza AFP. Reuters transmite ca Phenianul a lansat joi ceea ce se crede a fi o racheta balistica intercontinentala (ICBM) spre…