- Un elev roman, in varsta de 15 ani, a fost batut rau de șapte elevi de clasa, in Manchester. Tatal adolescentului face referire la un atac rasist. Incidentul a avut loc pe data de 3 mai in parcul Buile din Salford. De atunci, tanaru și sora acestuia nu vor sa mai mearga la școala. …

- Un copil a fost mancat de un leopard intr-un parc național din Uganda. Autoritatile au demarat luni cercetarile pentru identificarea si capturarea unui leopard care l-a devorat pe fiul in varsta de trei ani al unui padurar care lucreaza in parcul national Queen Elizabeth din aceasta tara, scrie Agerpres.…

- O tanara de 18 ani din San Diego, SUA, și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier. Ginevra Gallone-Latte se indrepta cu doua prietena spre festivalul Coachella. Incidentul s-a produs din cauza vitezei uriașe. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce un camion a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca au fost semnalate mai multe persoane decedate, “probabil si suspectul”, transmite News.ro . Autoritatile au anuntat ca incidentul a avut loc in apropiere de statuia…

- Autoritatile ruse au denuntat grave neglijente in incendiul care a distrus un centru comercial Zimnyaya Vishnya din Kemerovo, in Siberia, in timp ce un nou bilant prezentat ieri indica 64 de victime din care noua copii. Incendiul fusese stins catre orele 17.30 GMT, duminica, la sase ore de la declansare,…

- Un roman de 17 ani a furat o masina in Elveția, la Berna, apoi a spart un baraj al politiei si a ajuns pana la urma intr-o prapastie. A scapat nevatamat. Baiatul, cunoscut cu antecedente de furt si violenta, a fost urmarit mai multti km in afara Bernei de exhipaje de politie, conducand haotic si cu…

- Un funcționar public din Nigeria a fost suspendat din funcție dupa ce a declarat ca un șarpe a mancat 36 de milioane de naira (moneda nigeriana), echivalentul a 100.000 de dolari, scrie BBC News. Grefierul, Philomena Chieshe, lucra la Comisia de examinare din Nigeria, o instituție care colecteaza taxele…