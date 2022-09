Stiri pe aceeasi tema

- „Ambulanta SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) incadrata un echipaj specializat intervine in localitatea Dragomiresti pentru salvarea unui copil in varsta de aproximativ patru ani, care s-a electrocutat la nivelul membrului superior. Copilul are o arsura cu puncte de intrare/iesire (a curentului…

- Un copil de 4 ani s-a electrocutat, marti, intr-o localitate din judetul Vaslui, dupa ce ar fi atins firele unei instalatii improvizate. Copilul a fost transportat cu elicopterul la Iasi, constient. ”Ambulanta SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) incadrata un echipaj specializat, intervine in localitatea…

- Un copil in varsta de 9 ani a fost preluat, joi, de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, cu arsuri pe o treime din suprafata corporala dupa ce s-a electrocutat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Daca e sambata, e uichend, deci azi aici la rubricuta ar trebui sa fie ceva fara politichie, asa cum v-am obisnuit. Este si nu prea, stimati telespectatori: caci vorbim de nunti, e drept, dar cu nuntasi tot din politichie, bat-o vina! Asadar, chiar asa am putea spune, dragi cetitori: cei mai inversunati…

- Un barbat in varsta de 60 de ani s-a electrocutat, joi, la o locuinta din Bacesti, pentru salvarea sa intervenind un echipaj de Terapie Intensiva Mobila, care a solicitat si un elicopter SMURD, in vederea transportarii victimei la un spital din Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat in varsta de 60 de ani s-a electrocutat, joi, la o locuinta din Bacesti, pentru salvarea sa intervenind un echipaj de Terapie Intensiva Mobila, care a solicitat si un elicopter SMURD, in vederea transportarii victimei la un spital din Iasi. ‘Ambulanta SMURD tip C1 TIM intervine in localitatea…

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi dupa amiaza la iesire din comuna Dumbraveni, spre Botosani, unde doua autoturisme s-au ciocnit violent. Potrivit ISU Suceava, au fost implicate 5 persoane, doua dintre acestea fiind inconstiente. Printre raniti se afla si un copil de 10 ani. S-a solicitat…

- F.T. Sambata seara, in jurul orei 21:00, angajati ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi au fost alertati ca un tanar in varsta de 14 ani, din Ploiești, s-a electrocutat in apropierea unei cai ferate. In baza celor sesizate, s-a format o echipa operativa, care s-a deplasat la fața locului,…