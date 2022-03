Stiri pe aceeasi tema

- Bombardarea de catre Rusia, miercuri, a unui spital de copii din portul strategic Mariupol in Ucraina este o ‘crima de razboi’, a declarat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un mesaj video, noteaza AFP. ‘Astazi este ziua care defineste totul. Cine e de ce parte. Bombe rusesti au cazut…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- O saptamana de la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Armata rusa a continuat bombardamentele in Kiev și alte orașe ucrainene. In urma exploziilor, au fost raportate mai multe victime in randul civililor. Trupele lui Putin au intrat in Herson. Potrivit autoritaților din Ucraina, orașele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis luni sa elibereze detinuti cu experienta militara pentru ca acestia sa participe la lupta impotriva trupelor rusești de invazie. „Oricine se poate alatura luptei impotriva ocupantilor trebuie sa o faca. Nu a fost o decizie usoara, din punct de vedere…

- Actorul Sean Penn, care se afla in Ucraina pentru a filma un documentar despre invazia rusa, a transmis un comunicat in care a ținut sa precizeze ca sufletul Americii e pierdut daca i se permite Americii sa lupte singura, potrivit Variety. „Deja este o greseala brutala prin faptul ca vieti sunt curmate…

- Cel puțin 64 de civili au fost uciși, iar peste 160.000 sunt pe drumuri dupa ce trupele rusești au intrat in Ucraina in aceasta saptamana, a anunțat o agenție de ajutorare a Națiunilor Unite, citata de Reuters. Incepand cu ora 17:00 din 26 februarie, biroul ONU pentru drepturile omului OHCHR raporteaza…

- Intr-un interviu la canalul NBC, joi, președintele american a spus ca nu va trimite soldați in Ucraina nici pentru evacuarea americanilor. Președintele SUA le-a cerut cetațenilor americani sa paraseasca Ucraina imediat din cauza unei posibile invazii ruse. Cetațenii americani ar trebui sa plece, ei…