Stiri pe aceeasi tema

- Copiii care se intorc din strainatate impreuna cu parinții lor, vaccinați impotriva COVID-19, trebuie sa stea in carantina 10 zile, la sosirea in Romania, daca țara din care vin are o rata mare de cazuri de COVID-19, a declarat marți medicul Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sanatate…

- Copii de sub 16 ani care vor merge impreuna cu parintii vaccinati intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19 vor trebui sa intre in carantina, la intoarcerea in Romania, au anuntat reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Florentina Furtunescu de la Institutul National de…

- Copiii parinților vaccinați "vor intra in carantina la revenire in țara" Foto: gov.ro. Copiii care calatoresc în strainatate împreuna cu parintii vaccinati anti-COVID-19 vor fi obligati sa stea în carantina la întoarcerea în România timp de zece zile, daca…

- Copiii care calatoresc in strainatate impreuna cu parinți vaccinați impotriva coronavirusului vor fi obligați sa stea in carantina la intoarcerea in Romania, timp de 10 zile, daca țara in care au calatorit este pe lista cu risc epidemiologic ridicat, a anunțat marți intr-o conferința de presa Florentina…

- Copiii care vor merge impreuna cu parintii vaccinati intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19 vor trebui sa intre in carantina, la intoarcerea in Romania, au anuntat reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Florentina Furtunescu de la Institutul National de Sanatate…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare prin care se schimba regulile pentru cetațenii care au fost imunizați impotriva coronavirusului. Cei care au primit și cea de-a doua doza de vaccin anti-Covid-19 nu mai sunt obligați sa stea in carantina atunci cand vin in Romania.…

- Comitetul National pentru situatii de Urgenta a aprobat lista tarilor zonelor teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania.HOTARARE nr. 55 din 20.11.2020 privind aprobarea listei tarilor zonelor teritoriilor de risc epidemiologic…

- Incidenta COVID-19 la 3 noiembrie. Județul Cluj a depațit coeficientul de 5 cazuri COVID la 1.000 de locuitori, iar județul Salaj a ajuns la 5,2. In total, Bucurestiul si alte județe din Romania sunt in scenariul roșu. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori…