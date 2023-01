Copiii până în 14 ani pot avea carte electronică de identitate. Eliberarea e gratuită Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani pot avea carte electronica de identitate, potrivit unui proiect de Ordonanța a Guvernului. De asemenea, vor fi eliminate taxele pentru eliberarea carții electronice de identitate. Costurile eliberarii noilor carți electronice de identitate (CEI) va fi suportat de catre stat, potrivit unui proiect de Ordonanța a Guvernului, pus in transparența decizionala de catre Ministerul Afacerilor Interne. La acest moment costul unui asemenea document este de 67 de lei și se elibereaza doar in cadrul proiectului pilot de la Cluj. Pana la finalul acestui an, eliberarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

