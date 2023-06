Stiri pe aceeasi tema

- IN MEMORIA UNUI EROU, DE IERI ȘI DE ASTAZI: Cupa de pescuit sportiv „Tomița Lazar” Tomița Lazar va ramane veșnic campionul și eroul nostru! In perioada 22-23 iunie, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea prin Asociația sportiva “Tomița Lazar” va organiza la Carp Arena Carpanoaia 2, in localitatea…

- Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, va invita vineri, 9 iunie 2023, ora 16.00, la Galeriile de Arta, Focșani, strada B-dul Unirii nr. 57 A, la evenimentul de lansare a volumului „Hasdeu. Duhuri”, autor George Cornila, colecția „Biografii romanțate”, Editura…

- Biblioteca Județeana ”Mihai Eminescu” Botoșani demareaza inscrierile pentru Corpul de voluntari care vor susține cursuri in cadrul programului BiblioVacanța de anul acesta. Ajuns la ediția cu numarul 13, acest proiect a intrat deja in tradiția Bibliotecii, prin multitudinea și varietatea de cursuri…

- Consiliul Județean Vrancea organizeaza in ziua de 1 iunie 2023 un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Copilului, care va avea loc in Crangul Petrești, incepand cu ora 10.00. PROGRAM 1 iunie 2023 – Ziua Internaționala a Copilului Crangul Petrești, intre orele 10.00 – 14.00 –Parada Mascotelor: Personaje…

- O zi „altfel” de neuitat pentru elevii de la Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu” din Focșani. Consiliul Județean Vrancea a fost miercuri scena ideala pentru o…altfel de lecție dedicata elevilor din ciclul primar. Astfel, elevii clasei a IV-a C, coordonați de doamna invațatoare Nadia Lefter, au jucat…

- Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, organizeaza ateliere derulate cu prilejul Zilei Internaționale a Carții pentru Copii și Tineret, desfașurate in perioada 27 martie – 4 aprilie 2023, cu tema „Povești din Biblioteca”. Astfel, se vor desfașura numeroase…