Asociatia “Alexandru Marghiloman” si Centrul Cultural și Educațional “Alexandru Marghiloman” organizeaza o petrecere de Halloween, intr-o locație inedita. „Daca piciul tau are intre 7 si 11 ani si un costum care sa bage lumea in sperieti, il asteptam, pusi pe sotii, cu activitați distractive și surprize delicioase, sambata, 29 octombrie, la Iazul Morilor pentru un Halloween minunat! Inscrierile se fac in limita locurilor disponibile. Va rugam sa completați formularul de inscriere din link: https://ccam.ro/halloween-minunat-la-iazul-morilor/ Mai multe informații despre conditiile de participare…