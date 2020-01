Copiii, în special băieţii, consideră că personajul dominant este masculin (studiu) De la varsta de patru ani, copiii, in special baietii, asociaza in general puterea cu masculinitatea, conform unui studiu publicat joi in jurnalul stiintific Sex Roles si citat de AFP. ''In cadrul interactiunilor dintre figurile masculine si cele feminine, copiii au tendinta de a asocia individul dominant cu barbatul'', a explicat pentru AFP Jean-Baptiste Van Der Henst de la Institutul de Stiinte Cognitive Marc Jeannerod, coautor al studiului care a implicat peste 900 de copii cu varste cuprinse intre 3 si 6 ani. Pe o bucata de hartie sunt desenati doi copii. Unul aflat intr-o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

