Copiii ducilor de Cambridge și-au făcut debutul pe covorul roşu. FOTO Copiii ducilor de Cambridge, printii George, Charlotte si Louis, si-au facut debutul pe covorul rosu la Londra, vineri seara. Din loja regala, cei trei copii au urmarit reprezentatia Pantoland alaturi de parintii lor, scrie BBC. A fost prima apariție pe covorul roșu a familiei prințului William in formula completa de... The post Copiii ducilor de Cambridge și-au facut debutul pe covorul rosu. FOTO appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

