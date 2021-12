Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane participa duminica, in Piata Universitatii din Bucuresti, la un protest impotriva vaccinarii obligatorii si a certificatului verde, anunța Agerpres. Protestatarii au ocupat trotuarul de langa Universitate, traficul rutier in zona nefiind afectat. Oamenii au steaguri…

- Numarul de scoli inchise in Castellon s-a dublat in ultima saptamana, relateaza presa spaniola, in ciuda faptului ca in oras rata de vaccinare este de 91%, iar in Spania s-a ajuns la peste 70%. Cauza acestei evolutii care ingrijoreaza autoritatile sanitare din orasul amintit o reprezinta comunitatea…

- Update Raed Arafat a ieșit la declarații dupa ce din HG s-a omis obligativitatea prezentarii certificatului verde la intrarea in malluri sau unitați de cazare. „Intre CNSU și HG emisa au fost unele diferenețe care au fost pe baza unor neințelegeri juridice și modul de translatare nu a fost foarte clar.…

- Social O alta hotarare CNSU, o noua serie de excepții privind persoanele nevaccinate octombrie 25, 2021 12:27 Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni o noua hotarare care vizeaza intrarea persoanelor nevaccinate in instituții publice sau centre comerciale. Astfel, accesul…

- Raed Arafat a explicat azi, intr-o conferința de presa, la Palatul Victoria, de ce numai persoanele vaccinate și cele trecute prin boala pot circula noaptea, insa nu și persoanele testate. Raed Arafat: “Dupa ora 22, vor iesi din casa doar persoanele vaccinate, nu si cei cu teste PCR negative” Raed Arafat…

- Consilierul prezidential Diana Paun a declarat miercuri ca gravitatea situatiei cu care astazi se confrunta Romania in ceea ce priveste pandemia de COVID-19 reprezinta o dovada a faptului ca nu s-a reusit depasirea "barierelor dezinformarii si vechile mentalitati". In opinia sa, situatia actuala,…

- Reprezentanții UPG Ploiești le-au cerut studenților sa completeze și sa depuna un formular epidemiologic, odata cu inceperea anului universitar, și a facut publice regulile pe care le vor avea de respectat cei care se vor caza in campusul universitații ploieștene. Formularul epidemiologic…

- Toti liderii si diplomatii care participa la Adunarea Generala a ONU, de la 21 la 27 septembrie la New York, vor trebui sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19, conform regulilor orasului, o obligatie care a starnit furia Moscovei, noteaza AFP. Intr-o scrisoare din 9 septembrie, primaria democrata…