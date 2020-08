Copiii cu vârste de până la cinci ani ar putea fi extrem de contagioşi Concentratia de material genetic provenit de la noul coronavirus si detectata in nasurile copiilor cu varste mai mici de cinci ani este de 10 pana la 100 de ori mai mare decat aceea detectata in randul copiilor cu varste mai mari si in randul adultilor, potrivit unui studiu american publicat recent, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Copiii cu varste fragede ar putea fi, deci, vectori importanti de raspandire a virusului in randul populatiei generale, conform acestui studiu aparut in revista medicala JAMA Pediatrics si care contrazice teoriile actuale. Administratia presedintelui Donald Trump… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prin urmare, cei mici ar putea fi surse importante de propagare a coronavirusului, conform studiului publicat in revista medicala JAMA Pediatrics, o ipoteza care merge impotriva discursului oficial actual. Citeste si: Majoritatea pacientilor vindecati de Covid-19 raman cu probleme cardiovasculare.…

- Au existat multe confuzii și dezbateri cu privire la impactul coronavirusului asupra copiilor și rolul lor ca purtatori potențiali. Copiii sunt susceptibili sa dezvolte simptome ușoare sau deloc și astfel ei sunt adesea excluși din studiile clinice și din datele colectate din centrele de testare. Insa…

- Nivelul de material genetic al noului coronavirus depistat in nasul copiilor mai mici de 5 ani este de 10 pana la 100 de ori mai ridicat decat la copii mai mari și la adulți. Astfel, copiii mici ar putea fi transmițatori importanți ai virusului in randul populației, conform unui studiu publicat, joi,…

- Concentratia de material genetic provenit de la noul coronavirus si detectata in nasurile copiilor cu varste mai mici de cinci ani este de 10 pana la 100 de ori mai mare decat aceea detectata in randul copiilor cu varste mai mari si in randul adultilor, potrivit unui studiu american publicat joi,…

- Decizia de a sista activitatea unitatilor de invatamant pe perioada pandemiei pare a fi una extrem de inspirata, avand la baza protejarea copiilor si preventia raspandirii virusului. Desi la inceput nu au existat indicii alarmante cum ca virusul se raspandeste la fel de repede la copii precum la…

- Copiii si adolescentii cu varste cuprinse intre 10 si 19 ani pot transmite COVID-19 altor membri din familie la fel ca persoanele adulte, conform unui nou studiu realizat in Coreea de Sud, scrie Agerpres.O echipa de cercetatori de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud a…

- Oamenii de știința au descoperit noi detalii despre coronavirus. Mai exact, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii din Coreea de Sud, copiii cu varste de peste zece ani pot transmite coronavirusul la fel de mult ca și adulți.

- Consiliul Local al Copiilor din Ciugud se va intruni, luni, 1 iunie, in ședința extraordinara pentru a aproba proiectele de investiții pe care administrația locala le va realiza in aceasta vara pentru copiii din comuna. Ședința va avea loc prin videoconferința pentru a respecta masurile impuse de autoritați…