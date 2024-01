Un nou test de sânge ți-ar putea salva viața: depistează cancerul cerebral Potrivit cercetatorilor, acesta va fi folosit in curand la diagnosticarea mult mai rapida a pacienților cu cancer cerebral. Mai mult de atat, testul poate schimba și modul in care aceștia sunt tratați. Cu cat sunt diagnosticați mai rapid, cu atat pacienții au mai multe șanse sa evite biopsiile chirurgicale invazive și cu risc ridicat. Oamenii de știința planifica deja studii suplimentare pentru a valida rezultatele, iar daca acestea vor avea succes, pacienții ar putea beneficia de noul test in urmatorii doi ani. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Perioada rece a anului a adus mai multe alerte de avalanșa in zonele montane de la noi. Insa, specialișții vin cu sfaturile necesare de care este bine sa ții cont in caz de avalanșa pentru a te proteja de orice pericol. Iata un ghid care iți ofera informații despre cum sa te protejezi și cum sa acționezi…

- Mai este foarte putin timp pana la noaptea dintre ani, iar pompierii au urmatoarele recomandari pentru dumneavoastra: „Renuntati la utilizarea petardelor, artificiilor periculoase sau a altor mijloace pirotehnice! NU permiteti copiilor jocul cu petarde si artificii! Toate aceste actiuni se pot intoarce…

- “Avem nevoie URGENT de donatori de sange pentru a salva viata mamei noastre, Maria Boțan, care se afla internata la spitalul din Alba Iulia. Starea in care se afla este una critica! Se accepta orice grupa de sange”, este mesajul transmis, luni, de familie. Sediul Centrului de Transfuzie Sanguina se…

- Fundația Umanitara Nord 2001 - Sange pentru Romania, impreuna cu mai mulți parteneri, organizeaza, in perioada 11-14 decembrie 2023, acțiunea „Moș Craciun nu uita pe nimeni! Ofera o bucurie de Craciun copiilor nevoiași". Oamenii sunt indemnați sa doneze daruri pentru copiii nevoiași, ...

- Se spune ca Moș Nicolae exista cat timp oamenii il fac sa existe prin continuarea oferirii de cadouri in aceasta Sfanta zi. Ieri, 6 decembrie a.c., drept cadouri, noi, polițiștii prahoveni am oferit sange intr-o noua campanie de donare, care s-a numit ,, Fii Moș Nicolae- Doneaza o speranța la viața!”.…

- Viața desprinsa dintr-o alta realitate, in centrul capitalei. Sub podul Viaduct iși traiește viața o comunitate de oameni, care a renunțat la urbanism și crește pasari și animale in inima orașului. Nici zgomotul traficului nu-i mai deranjeaza pe localnici, care spun ca s-au obișnuit, transmite Noi.md…

- Ai observat vreodata cum insotitoarele de zbor tin mainile sub coapse cand avionul decoleaza, aterizeaza sau in timpul fenomenelor meteorologice severe? Este o regula pe care trebuie sa o respecte in mod obligatoriu. In ce fel poate salva acest gest viața angajatelor companiilor aeriene. Regulile impuse…

- Miercuri, 1 noiembrie 2023, incepand cu ora 17.00, Institutul Cervantes din București, in colaborare cu Ambasada Spaniei și Ambasada Republicii Cuba in Romania, impreuna cu Asociația Imunis, organizeaza un colocviu interdisciplinar dedicat pacienților suf