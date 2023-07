Oratile Diloane, in varsta de 12 ani, este incapabil sa se exprime in mod clar. Cand isi scoate boneta, descopera o cicatrice pe cap, sechelele unei caderi in aceste toaltele rudimentare ale scolii sale, intr-un colt rural al Africii de Sud. Potrivit unor date oficiale, peste 3.300 dintre cele 23.000 de scoli publice din tara sunt dotate cu aceste latrine. Lipsa unor infrastructuri decente este si rezultatul esecului guvernelor succesive de a garanta aceleasi drepturi tuturor, subliniaza Khasa. Guvernul promite cu regularitate. In 2018, presedintele Cyril Ramaphosa anunta deblocarea unor fonduri…