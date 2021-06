Copii răpiți și violați - Unde se întâmplă asemenea atrocități "Incalcarile cu cea mai mare crestere exponentiala in 2020 au fost rapirile, cu un procent ametitor de 90%, violurile si alte forme de violenta sexuala, care au crescut cu 70%", a anuntat luni biroul Virginiei Gamba, reprezentanta speciala a ONU pentru copii si conflictele armate.Biroul a documentat violente comise la adresa a peste 19.300 de fete si baieti din zonele de conflict in cursul anului 2020.In 8.400 cazuri, copiii au fost ucisi sau mutilati, in principal in Afganistan, Siria, Yemen si Somalia.Aproape 7.000 de minori au fost recrutati ca soldati copii sau folositi in razboi, in principal… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- © Sputnik / Алексей КуденкоVom ramane fara benzina - șantajul la care vor recurge petroliștii MOSCOVA, 15 iun – Sputnik, Sofia Melniciuk. “China a pus ochiul pe Orientul Mijlociu”, “Contractul de 400 de miliarde de dolari ii sporește influența”, “Rușii și chinezii vor pune mana pe pranzul nostru”…

- Organizatia pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) considera "putin probabil" ca procesul care incepe luni in Myanmar impotriva fostei lidere de facto a tarii, Aung San Suu Kyi, sa fie corect si a cerut "eliberarea imediata si neconditionata" a acesteia, transmite luni EFE.…

- Persoanele care provin din Afganistan, Bangladesh, Pakistan, Somalia si Siria nu mai pot cere azil in Grecia daca ajung acolo via Turcia, a anuntat luni ministrul grec pentru migratie si azil Notis Mitarakis, citat de DPA si Greekcitytimes.com, care noteaza ca, pentru Atena, noile masuri reprezinta…

- Pentagonul și-a recunoscut responsabilitatea pentru decesul „accidental” a zeci de civili, anul trecut, in timpul operațiunilor militare din Afganistan, Irak, Somalia și Siria. Armata SUA recunoaște responsabilitatea pentru decesul a 23 de civili in 2020, in principal in timpul operațiunilor sale in…

- Imigranții aflați in centrul de azil din Galați au primit cadouri de la preoții galațeni. Este vorba despre 220 de persoane care vin din țari asiatice și africane. Imigranții sunt din Afganistan, Eritreia, Siria, Libia, Irak, Sudan, Pakistan, Camerun si Somalia. In total, sunt 220 de…

- Miniștrii de Externe din statele membre ale G7, grupul celor mai dezvoltate state ale lumii, au discutat marti despre un posibil front comun impotriva unei Chine din ce in ce mai active pe scena internationala, in cadrul primei lor intalniri fizice dupa mai bine de doi ani, informeaza AFP, citat de…

- In cadrul mesajului traditional de Paste, transmis duminica, 4 aprilie, cu prilejul rostirii binecuvantarii ”Urbi et Orbi”, Papa Francisc a cerut impartirea vaccinurilor anti-Covid-19 cu tarile cele mai sarace si a facut apel la pace, relateaza Spotmedia.ro, care citeaza AFP.„Pandemia exista. Criza…