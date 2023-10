Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți copii, membri ai aceleiași familii, au ajuns in grija medicilor de la un spital din Iași. Micuții s-ar fi intoxicat, accidental, cu un insecticid impotriva puricilor, pulverizat dintr-un spray. Trei frati cu varste cuprinse intre 1 si 9 ani au fost adusi la Spitalul pentru Copii „Sf Maria”…

- O femeie in varsta de 52 de ani a fost transportata pe cale aeriana din mun. Iași la Chișinau, cu echipajul aero-medical SMURD. Potrivit unui comunicat al IGSU, masura a fost necesara din cauza agravarii starii de sanatate, scrie Deschide.md . Pacienta a fost preluata de la Spitalul clinic județean…

- Un copil a fost accidentat, marti seara, pe o trecere de pietoni din Iasi, de o soferita care a fugit de la locul accidentului. Ea a fost gasita in trafic de politisti si dusa la audieri. Copilul a fost transportat la spital, policontuzionat, dar constient, scrie News.ro. Accidentul s-a produs in jurul…

- Alerta de meningita in județul Iași. Patru copii au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase unde au fost diagnosticați cu meningita virala. Unul dintre ei a avut nevoie de ingrijire in Terapie Intensiva timp de doua zile, dar acum e in afara oricarui pericol.

- Incident șocant in județul Iași! Un copil de numai 2 ani a fost adus de urgența la spital dupa ce a inghițit mai multe medicamente pe care le-a gasit in casa. Baiatul, din Onești, a fost preluat de catre SMURD și transportat la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iași. "Copilul este internat in Compartimentul…

- Patru persoane au fost ranite cand un sofer a iesit de pe sosea si a ajuns intr-o rapa, dupa ce o insecta l-a intepat in ureche. Accidentul a avut loc in satul Domnita, comuna Țibana, din județul Iași. Soferul a pierdut controlul volanului si a iesit de pe sosea, dupa ce l-a intepat o insecta de ureche.…