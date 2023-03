Copii abandonați în spitalele sălăjene. Cu toate insistențele, mamele au refuzat să-și păstreze pruncii Datele aferente anului 2022 și publicate de autoritațile județene responsabile cu protecția drepturilor copilului arata ca abandonul direct in maternitate a nou-nascuților este in scadere in Salaj, dar o scadere nesemnificativa. In anul 2022 au fost abandonați in spital patru copii, toți fiind incluși in programe de protecție. Mamele care și-au abandonat pruncii au beneficiat de consiliere, de sprijin din partea autoritaților, dar degeaba. Niciuna nu a dorit sa pastreze copilul. Tot anul trecut au fost monitorizate pe o perioada de șase luni aproape 120 de mame minore, numarul acestora… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

