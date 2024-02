Stiri pe aceeasi tema

- Vin vești tot mai ingrijoratoare: Romania a pierdut un milion de locuitori la fiecare 10 ani, iar trendul se menține și in perioada urmatoare. Potrivit datelor statistice de la Comisia Europeana, țara noastra va avea una dintre cele mai accentuate scaderi ale populației pe termen lung dintre toate statele…

- Un studiu realizat de Indusface a scos la iveala faptul ca Romania se afla in topul 5 al celor mai vulnerabile țari in fața hackerilor. Studiul a fost efectuat in contextul in care 68% dintre companiile cu venituri mari au ales sa adopte un model hibrid la nivel mondial. In ciuda multiplelor beneficii,…

- Slovenia are, astfel, cel mai sarac șef de stat din Europa. Salariul sau este aproape ca cel al unui angajat de nivel mediu in țara. Venitul anual este estimat la aproape 45 mii de euro.Pe locul secund se afla președintele Ucrainei. In anul 2023, salariul brut anual abia a depașit 8.000 de euro. Adica…

- Folosind date provenite de la serviciul Google de testare a vitezei incarcarii site-urilor, serviciul BusinessComparison a analizat viteza medie de incarcare a unor pagini de internet atat pe calculatoare cat și pe dispozitive mobile. Testele au fost realizate pentru fiecare țara europeana in parte,…

- Dragan Dzajic (77 de ani), președintele Federației de Fotbal din Serbia, a menționat Romania printre adversarii complicați peste care sarbii ar putea da la EURO 2024. Dupa 24 de ani, Serbia s-a calificat din nou la Campionatul European. Selecționata pregatita de Dragan Stojkovic a incheiat pe locul…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova sunt in fata unui duel extrem de important, de aceasta data in Europa. Formatia pregatita de Danut Pascu va disputa miercuri, de la ora 19.00, meciul retur cu Radnicki, din faza 16-imilor CEV Cup. Partida se va disputa in Sala Polivalenta din Banie. Craiovenii sunt intr-o…