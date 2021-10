Copacii comunică și se ajută între ei, în cadrul unei rețele complexe subterane Imagineaza-ți ca te plimbi intr-o padure. Banuiesc ca te gandești la copaci, pe care noi, padurarii, ii numim arboret, cu trunchiuri masive și coroane frumoase. Da, copacii constituie baza padurii, dar padurea e mai mult decat putem vedea. Sub pamant este aceasta alta lume, o lume de cai biologice infinite care conecteaza copacii și ii ajuta sa comunice și face ca padurea sa se comporte ca un singur organism. Te duce cu gandul la un soi de inteligența. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

