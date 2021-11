Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vant valabila pentru mai multe zone din țara. Potrivit ANM, in intervalul 3 noiembrie, ora 20 – 4 noiembrie, ora 23, se vor semnala intensificari ale vantului. Iintervalul menționat, in zona Carpaților Meridionali și Occidentali…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant valabil pentru mai multe zone din țara. Vremea e in continuare rece, iar vantul bate cu mare putere. Iata care sunt localitațile vizate.

- Vremea continua sa fie instabilia in mare parte din țara, acolo unde ploile și vantul puternic iși face in continuare prezența. Autoritațile au anunțat cod galben valabil pana maine dimineața.

- Avertizare cod galben de inghet anunta meteorologii in aceasta saptamana de marti, 21 septembrie, pana vineri, 24 septembrie. Astfel, in noaptea și dimineata se prevad pana la minus trei grade Celsius. Pentru luni, meteorologii anunța cer variabil in toata tara.

- Meteorologii au emis sambata un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate in cea mai mare parte a tarii, inclusiv in Bucuresti, valabil pana duminica seara la ora 23:00. De la ora 15.00, intra in vigoare un cod portocaliu de ploi abundente pentru 10 judete…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari de canicula dar si de ploi torentiale pentru urmatoarele zile.Valul de caldura se va intensifica si va cuprinde cea mai mare parte a tarii. Local va fi canicula, disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatura umezeala ITU va depasi pe arii extinse…

- Vremea frumoasa din weekend este tentanta pentru iubitorii de motociclete și ATV-uri. Plimbarile in aer liber cu astfel de vehicule sunt foarte placute dar implica și multa responsabilitate. In ultima perioada, accidentele cu ATV-uri au provocat mai multe victime in județul Timiș, din pacate, chiar…

- Vremea severa din aceasta seara a produs primele pagube și in județul Brașov. Mai mulți copaci au fost doborați de vantul puternic și au cazut peste un bloc, in localitatea Harman. Din fericire, nu au fost semnalate victime. Județul Brașov este sub cod portocaliu de vreme severa pana dimineața, la…