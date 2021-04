Stiri pe aceeasi tema

- "M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din funcție incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an și jumatate in care m-am ocupat in calitate de consilier de stat de coordonarea comunicarii guvernamentale. O perioada dificila, incarcata, plina de provocari și de momente care imi vor ramane in minte pentru…

- Marian Magureanu, fiul fostului director al Serviciului Roman de Informații (SRI) din perioada 1990-1997 Virgil Magureanu, a murit la 51 de ani dupa ce s-a infectat cu COVID-19. El a decedat la spital, unde era internat dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, conform datelor Adevarul.ro. Fiul fostului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat, sambata, pe Facebook, la invitatia premierului Florin Citu de a-l suna pentru a discuta despre buget, sustinand ca seful Guvernului „si-a luat palme peste ochi la Bruxelles”. „Citu si-a luat palme peste ochi la Bruxelles si isi varsa frustrarile pe toata…