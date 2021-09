Coordonarea orelor remediale, o „afacere” de aproape 1.000 de euro lunar! Un consilier local și-a rotunjit bine veniturile astfel Invațamantul online, la care nu au avut din pacate acces toți elevii, a impus și organizarea unor ore remediale, un fel de meditații gratuite, fața in fața, cu elevii care au fost afectați in aceasta perioada. Profesorii care țin aceste ore sunt platiți in plus. Platiți sunt și coordonatorii județeni care trebuie sa se asigure de funcționalitatea programului. Un consilier local din Bistrița și-a rotunjit veniturile cu 4.000 de lei lunar din aceasta activitate. Pandemia de Covid-19 a forțat școala romaneasca sa se digitalizeze. In nenumarate randuri, cursurile au trecut online, profesorul folosindu-se… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

