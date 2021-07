Preturile petrolului au scazut miercuri, dupa ce Reuters a relatat ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite ar fi ajuns la un compromis referitor la nivelul productiei care ar debloca acordul OPEC+ privind cresterea livrarilor la nivel global. Aceasta in conditiile in care statele lumii isi revin din pandemia de coronavirus. Declinul s-a accentuat dupa ce date guvernamentale din SUA au aratat ca cererea de benzina a scazut considerabil saptamana trecuta. In timp ce Administratia pentru informatii din domeniul energiei a anuntat ca stocurile au scazut peste asteptari, pentru a opta oara consecutiv,…