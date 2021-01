Stiri pe aceeasi tema

- Romania a dat inca o data dovada de solidaritate si a trimis sprijin Croatiei, pentru localnicii care au ramas fara un acoperis deasupra capului The post Ajutorul umanitar trimis de catre Romania, a ajuns in Croatia first appeared on Partener TV .

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, afirma in mesajul de Anul Nou ca indemnul sau catre populație este sa se vaccineze anti-COVID. Fostul premier face și o scurta radiografie a evoluției pandemiei in Romania. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu…

- Mana de ajutor intinsa de autoritațile romane sinistraților din Croația. Romania a trimis 8 camioane cu provizii esențiale pentru țara grav afectata de un cutremur puternic. Ajutoarele au fost trimise de Guvern ca urmare a activarii Mecanismului European de Protecție Civila.

- Joi dimineața la ora 08, personalul și tehnica trimise de statul Roman in Croația, țara grav afectata de un seism de 6,2 pe scara Richter, a inceput deplasarea de la Poligonul de Instrucție al ISU Arad, dupa ce miercuri seara a ajuns la Arad.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a castigat, sambata, medalia de argint la Campionatul European de la Mersin (Turcia). Cu Larisa Iordache in prim-plan, Romania a urcat pe locul 2 al podiumului continental, dupa sase ani de ”seceta” la nivelul medaliilor pe echipe, anunța news.ro. Romania…

- Reprezentativa feminina de fotbal a Romaniei nu a mai facut, duminica, deplasare in Croatia, pentru ultimul meci din preliminariile Campionatului European care va avea loc in 2022, dupa ce doua persoane din cadrul delegatiei au fost depistate cu virusul SARS-CoV-2, a anuntat FRF pe site-ul oficial.…

- Zile libere pentru parinții ai caror copii invața in scenariile 2 și 3 se acord, numai dupa epuizarea opțiunilor privind telemunca sau munca la domiciliu, iar sprijinul pentru telemunca se acorda angajatorilor care au inregistrat in termen modificarea raportului de munca in REVISAL, a decis Guvernul.Zile…

- PPU-SL declara ca hotararile sunt nelegale si sunt emise cu incalcarea dispozitiilor legale imperative. Este vorba despre drepturile si libertatile fundamentale garantate atat constitutional, cat si prin tratatele la care Romania e parte. „PPU (social-liberal) apreciaza ca cele doua hotarari…