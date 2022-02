Stiri pe aceeasi tema

- Liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat al Rusiei (PLDR), Vladimir Jirinovski, in varsta de 75 de ani, este spitalizat in urma infectarii cu coronavirus si se afla in stare grava, a declarat miercuri o sursa apropiata politicianului rus, relateaza agentia TASS, citata de EFE. Conform…

- Israelul a inregistrat un numar record de cazuri grave de COVID-19, conform datelor oficiale date publicitatii sambata seara, transmite duminica DPA. Un total de 1.229 de pacienti grav bolnavi de COVID-19 sunt tratati in spitale – cel mai ridicat numar de pacienti de la inceputul pandemiei, conform…

- Rusia a declarat duminica aceasta ca este dezamagita de semnalele pe care Washingtonul si Bruxellesul le transmit inaintea negocierilor de luni de la Geneva si de faptul ca Statele Unite ale Americii insista pe concesii unilaterale din partea Rusiei, au relatat agentiile Interfax si RIA, citate de Reuters.…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat companiei Rosneft sa prezinte pâna în martie un proiect de livrare a gazelor în Europa, monopol deținut în prezent de Gazprom, într-un context de creștere a cererii pe ”batrânul continent”, relateaza AFP.Liderul…

- Lorenzo Damiano, liderul mișcarii anti-vaccin impotriva Covid-19 din Italia, a ajuns sa creada in știința și sa-și schimbe viziunea asupra virusului și a pandemiei dupa ce s-a infectat, iar din cauza formei severe a fost internat in spital. Acesta le-a spus jurnaliștilor italieni ca se va vaccina.

- La Spitalul Victor Babeș din Timișoara, spre exemplu, o zi de internare la ATI ajunge la aproape 4 mii de lei, iar costurile pentru intreaga perioada de spitalizare ar putea depași 8 mii de euro. Oamenii sunt revoltați și spun ca li se incalca drepturile. Amendamentul propus de Partidul Național Liberal…

- Servicul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de antivacciniști, coordonata din interiorul Rusiei, care se folosea de mesajele impotriva vaccinului pentru Covid-19 cu scopul de destabiliza ordinea sociala și politica pentru a putea acapara puterea in mai multe regiuni ucrainene, potrivit…