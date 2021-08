CONTROL total: Apple va spiona iPhone-urile cu un nou soft Apple intentioneaza sa instaleze un software special pe telefoanele iPhone din SUA pentru a cauta dovezi ale abuzurilor comise impotriva copiilor, scrie Financial Times, citat de Reuters. Acesta este un semnal de alarma in raport cu problema supravegherii dispozitivelor personale, avertizeaza cercetatorii in materie de securitate. Compania a prezentat sistemul propus - cunoscut sub numele de „neuralMatch” - unor cadre universitare din SUA, la inceputul acestei saptamani, potrivit celor doi experti in domeniul securitatii care au fost informati cu privire la intalnirea virtuala.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe ansamblu, vanzarile Apple au crescut cu 36%, comparativ cu trimestrul trei al anului trecut, la 81,41 miliarde de dolari. Apple nu a publicat estimari trimestriale oficiale, pentru a sasea oara consecutiv, si nu a facut acest lucru de la debutul pandemiei de Covid-19. Compania a realizat rezultate…

- Compania va pune in vanzare versiunea 5G a iPhone SE in prima jumatate a anului 2022, potrivit Nikkei, care a adaugat ca dispozitivul va fi prevazut cu un procesor A15, iar conectivitatea 5G va fi oferita de un cip modem X60 al companiei Qualcomm. Operatorii de telecomunicatii au cheltuit miliarde de…

- Piata smartphone-urilor a intrat “in recuperare” in al doilea trimestru al anului, conform Canalys, crescand 12% fata de trimestrul anterior. Samsung ramane liderul pietei, cu o cota de 19%, dupa ce a crescut cu 15%. Pare, insa, doar o chestiune de timp pana cand producatorul coreean va fi detronat…

- Apple și Intel testeaza deja design-uri de cipuri realizate pe un proces de fabricație de 3nm, de catre gigantul taiwanez TSMC, informeaza Nikkei . Intel ar planui sa foloseasca cipurile in urmatoarele sale notebook-uri și in centrele de date, in timp ce Apple vrea sa fie prima companie care aduce pe…

- Aștepți cu nerabdare urmatorul iPhone? In cazul acesta ar trebui sa fii incantat ca telefonul va fi lansat in luna septembrie. Pentru a fi mai specific, se așteapta sa se lanseze in a treia saptamana a lunii septembrie, poate chiar in data de 14 a lunii, cel puțin așa crede analistul Wedbush Dan Ives.…

- Apple a anunțat la evenimentul anual al dezvoltatorilor noua versiune iOS 15 și o mulțime de noutați care au în centru noțiunea de ”privacy” (confidențialitate). Mulți acuza Apple ca a ajuns sa controleze cu ”mâna de fier” ecosistemul sau, dar compania spune ca le…

- Apple amana lansarea serviciului sau de podcasting pe baza de abonament pana in luna iunie, dupa ce unii creatori de podcasturi au intampinat intarzieri in aparitia emisiunilor dupa incarcarea acestora, transmite Reuters. Seviciul ar fi trebuit sa fie lansat in luna mai. Compania a…

- Microsoft a anunțat ca va renunța la Internet Explorer la 27 de ani dupa lansarea faimosului browser, relateaza Reuters și CNET.„Aplicația de desktop Internet Explorer 11 va fi retrasa și nu va mai primi asistența tehnica pentru anumite versiuni ale Windows 10 de la 15 iunie 2022”,…