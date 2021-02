Controalele au fost suspendate în două porturi nord-irlandeze din cauza unui "comportament ameninţător" Controalele la frontiera au fost suspendate temporar în doua porturi nord-irlandeze din cauza unor temeri pentru siguranta personalului provocate de o "intensificare a comportamentului rau intentionat si amenintator", a anuntat un consiliu nord-irlandez citat marti de dpa, preluata de Agerpres.

Consiliul din districtul Mid and East Antrim Borough a publicat luni un comunicat în care a precizat ca în ultimele zile au aparut graffiti în provincia nordica Ulster care "au facut referire la tensiunile în crestere în jurul Protocolului privind Irlanda… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

